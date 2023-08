Päev börsil: ettevõtete kehvad tulemused pidurdavad S&P 500 edasist rallit

Kui võtta maailmakuulsa S&P 500 indeksi tõusust välja IT ja kommunikatsiooniettevõtted, Tesla ja Amazoni, muutub pilt kardinaalselt. See aga tekitab küsimuse, kas USAs on majanduse tervis tõepoolest sedavõrd hea nagu näitab S&P 500 või on olukord hoopis kehvem? Loe lähemalt.