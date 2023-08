Päev börsil: miljonitehingud Tallink Grupi aktsiatega

Mis veel toimus?

Börsilt lahkuv Baltika andis teada, et vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmisega seoses hüvitist saama õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 28. augustil arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Loe siit .

Tugevast müügitulu kasvust teatas Leedu reisikorraldaja Novaturas. Grupi müügikäibeks kujunes 2023. aasta seitsme kuuga kokku ligi 120,7 miljonit eurot, mis on ca üheksa protsendi võrra rohkem kui 2022. aasta jaanuarist juulini. Loe siit .

Harju Elekter teatas, et võitis 115 miljoni eurose hanke Eesti Energiaga. Loe siit .

Europa peamised börsid on esmaspäeval kaubelnud ilma selge suunata. Regiooni laiapõhjaline aktsiaindeks Stoxx 600 on langenud 0,13% ning Skandinaavia aktsiaid koondav OMX Nordic 40 on nullpiiri lähedal.