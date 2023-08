SELGITUS | Poodides müüakse venekeelsete siltidega kaupa, kuid need pole tegelikult agressorriigis toodetud

Delfi Ärilehele kirjutas lugeja, kelle silma riivab Maxima venekeelsete siltidega tooted. Ta toob näitena tootja Extra Line tatrapaki. Tegelikult on tegemist aga hoopis Leedus toodetud tatraga.

Teise näitena saab tuua kosmeetikafirma Natura Siberica tooted. Juulis kirjutas Ärileht, et need on küll venekeelsete siltidega ja sisuliselt on tegu Venemaa ettevõttega, kuid Natura Siberica Eesti tehas on Venemaa emafirmast lahus. Eestis toodab Natura Siberica tooteid ettevõte Eurobio Lab. Seega ei ole tegemist Venemaa toodetega.

Selle tegevjuht Svetlana Kelman on varem Äripäevale öelnud, et Eesti üksus majandab ennast täielikult ise ja nende poliitika on Moskvast sõltumatu. „Me oleme täielikult eksportiv ettevõte. Kõik, mis toodetakse Venemaal, see ka müüakse Venemaa turul. Kõik, mis toodetakse Eestis, läheb müüki kogu maailmas,“ sõnas ta.

Ka Maximas leidis aset sarnane olukord. Juunis kirjutas Ärileht, et 2022. aasta veebruaris sõja puhkedes tegi Maxima Eestis strateegilise ja põhimõttelise otsuse agressorriiki mitte toetada ja nad eemaldasid sortimendist kõik Venemaa ja Valgevene päritolu tooted. Siiski leidis ettevõte kontrolli käigus, et üks tarnija saatis neile muu kauba seas ka Venemaal toodetud tooteid. Maxima tegi tarnijale karmi ettekirjutuse ja katkestas kõnealuste, Babushka Agafija kosmeetikatoodete müügi.

Maxima riiulitel paistavad kõige slaavipärasema kujundusega silma rõngikute pakendid. Päritolumaa selgitamist kauplus lihtsaks ei tee. Kõigil hinnasiltidel on kirjas: „Päritolumaa vt pakendilt.“ Tootepakendite eestikeelsete etikettide kiri on enamasti mikroskoopiline – ja mitte ainult Maximas – ning selle lugemiseks läheks lausa luupi vaja. Ka toote originaalinfo on väike ja läikivalt pakendilt väga raskesti loetav. Pakendilt selgub, et Maximas müüdavad rõngikud siiski Venemaalt ei pärine. Kõige slaavipärasemad pakid tulevad Riiast, aga enamik on kogunisti Ukraina toodang, kirjutas Ärileht juuni lõpus.

Mõistagi võiks toodete osas siiski skeptiline olla ning pakendilt täpsemalt uurida, millises riigis toode toodetud on. Kuid venekeelne silt ei tähenda automaatselt, et toode pärineb agressorriigist.