Päev börsil: head tulemused viisid Modera tõusule

Tallinna börsi põhinimekirja käive oli täna ligi 1,42 miljonit eurot. Kogu Balti börsilt kõige suurema kauplemiskäibega väärtpaber oli Ignitis Grupe (681 972 eurot). Talle järgneb LHV Group (419 596 eurot), kes päeva teises pooles näitas ka märgatavat tõusu lõpetades päeva 3,675 eurose hinna juures, tõustes täna kokku 1,38%. Kõige enam tehinguid on tehtud Tallink Grupiga (653 tehingut).

Kogu Balti börsilt on täna märkimisväärset kasvu näidanud Modera (+9,95%). Põhjuseks tõenäoliselt asjaolu, et ettevõte müügitulu on tänavu poolaastal märkimisväärselt kasvanud ning ettevõte on jõudnud ka väikesesse kasumisse. Kauplemiskäibeks kujunes 24 645 eurot.

Täna olid kõik kolm Balti börsiindeksit rohelises. Kõige suuremat tõusu näitas Riia börsiindeks (+0,71%), järgnes Tallinn (+0,45%). Kõige vähem tõusis Vilnius (+0,32%).

Mis veel toimus?

Seoses parema krediidiportfelli kvaliteedi ja prognoositust kõrgemate baasintresside määradega on LHV Groupi finantstulemused tänavu ületanud veebruaris avalikustatud finantsplaani ning seetõttu avaldas ettevõte täna uuendatud 2023. aasta finantsplaani. Loe lähemalt.

Finantsinspektsiooni andmetest selgub, et Tallinki suuromanik Infortar ostis teisipäeval täpselt miljon Tallinki aktsiat. Loe lähemalt.

Kristjan Liivamäe sõnul on aktsiaturgude tõus olnud liiga optimistlik ja ülejäänud turust erinevalt ei oota ta intressimäärade kiiret langust. Loe lähemalt.

Taani sisemajanduse kogutoodang (SKT) on aastases võrdluses tõusnud 1,7 protsenti. Ilma farmaatsiatööstuse -eeskätt ravimitootja Novo Nordiski - panuseta oleks see hoopis langenud 0,3%. Loe lähemalt.

2023. aasta esimese poolaastal kasvatas Modera müügitulu 63% ning ettevõtte jõudis kasumisse. Loe lähemalt.

USA ja Euroopa börs

Euroopa peamistest börsiindeksitest kõige parem tulemuse on kirjutamise hetkel teinud Londoni börsi peamine indeks FTSE 100 (+0,2%). Tõusu on näidanud ka Pariisi peamine börsiindeks CAC 40 (+0,12%). Stoxx 600 on aga languses (-0,17%).