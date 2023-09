Päev börsil: Tallinna börs jätkas langemist

Valitsuses jätkuvad arutelud, kuidas lappida riigieelarvet. Seetõttu kohtusid täna pankade juhid peaministri Kaja Kallasega, et arutada millist mõju avaldaks pankade täiendav maksustamine majandusele. Kui hetkel pole lõpuni selge, kas pankade lisamaks tuleb ja milline see võiks olla, siis otseselt mõjutaks see kahte siinset börsifirmat: Coop Panka ja LHV Groupi.

Juuni alguses huvide konflikti vältimiseks Nordic Fibreboardi nõukogust taandunud Joakim Helenius plaanib nüüd nõukogu esimeheks tagasi tulla. See ettepanek tehakse ettevõtte aktsionäridele 10. oktoobril toimuval aktsionäride erakorralisel koosolekul. Tegu on koosolekul ainsa päevakorrapunktiga. Lisanimekirjas noteeritud Nordic Fibreboard on Eesti puidutöötlemisettevõte.