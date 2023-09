Päev börsil: Tallinna börsil oli langejaid rohkem kui tõusjaid

Tallinna Kaubamaja Grupp teatas, et ühendab turvaärid ühe ettevõtte alla. Efektiivsuse tõstmise huvides on kavas ühendada Viking Security AS, Skarabeus Julgestusteenistus OÜ ja Caesari Turvateenistuse AS. Ühinemise registreerimine äriregistris leiab aset tõenäoliselt detsembris 2023. Edasi jätkatakse Viking Security nime all.