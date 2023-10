Päev börsil: USA aktsiad kerkivad neljandat päeva järjest

Mis veel toimus?

Rootsi võlakoorma all ägavatelt kinnisvaraomanikelt tahab vastloodud fond varad odavalt ära osta. Püssirohtu on selleks 1,9 miljardit dollarit. Loe siit .

Börsil kauplev EfTEN Real Estate Fund teatas, et üheksa kuu jooksul on teenitud investoritele potentsiaalset brutodividendi 65,71 senti aktsia kohta (eelmisel aastal 72,91 senti). Euribori mõjul on võimalik brutodividend langenud seega ligi 10%. Loe pikemalt siit .

Euroopa ja USA börsid on rohelised

Euroopa peamised börsid on päeva jooksul liikunud peamiselt eilsetest sulgemistasemetest kõrgemal. Euro Stoxx 50 on kerkinud 0,15% ja Saksamaa DAX 0,26%. Skandinaavia aktsiaid koondav OMX Nordic 40 on tõusnud 0,94%.

USA peamiste aktsiaindeksite jaoks on kauplemine alanud samuti positiivselt ning . Dow Jonesi tööstuskeskmine ja S&P 500 aktsiaindeks on kerkinud ligi 0,20% ning Nasdaqi koondindeks 0,46%. S&P 500 jaoks on tegu järjestikuselt neljanda tõusupäevaga. Peamiselt on tõusu toonud Föderaalreservi kõnelejate poolt tulnud pehmed sõnumid, mis annavad lootust, et surve intressitõsteteks väheneb, vahendab Bloomberg.