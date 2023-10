Päev börsil: nafta hind tõusis märgatavalt pärast Gaza haigla plahvatust

Mis veel toimus?

Hiina elektriautode tootja BYD, kuhu on investeerinud ka Warren Buffetti Berkshire Hathaway, teatas, et ootab kolmandas kvartalis kohati kuni kahekordset kasumit võrreldes eelmise aastaga, vahendab Investing.com. Loe lähemalt.

Commonwealth Bank of Australia analüütik Viver Dhar ütles, et tänane Bideni ja Araabia liidrite kohtumise tühistamine vähendab tõenäosust, et saabub diplomaatiline lahendus Israeli-Hamasi konfliktile. Muu hulgas viitab ta, et võimalik stsenaarium on naftahinna jõudmine 100 dollarini barreli kohta. Seepärast, et Israeli-Hamasi konflikt võib laieneda ja endaga kaasa tuua ka Iraani.