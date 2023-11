Ootamatu. Fudy lõpetab restoranidest kojuveo

Tuntud Apollo Grupi restoranid Lido, KFC, Vapiano, MySushi, Blender ja O’Learys naasevad Eestis ja teisteski riikides seetõttu Wolti platvormile.

Wolt Baltikumi juhi Mantas Lomsargise sõnul tulevad Apollo Grupi restoranid detsembrikuu jooksul Wolti platvormile seoses Fudy otsusega keskenduda teistele ärisuundadele ning lõpetada restoranidest toidu kohalevedu. „Klientide lemmikud nagu Lido, KFC, Vapiano, MySushi, Blender ja O’Learys on Eestis peagi vaid Wolti äpist leitavad. Koostöö hõlmab ka Lätit, Leedut ja Soomet,“ ütles Lomsargis.

Apollo Grupi juhatuse liige Mauri Dorbek ütles, et koostöö Woltiga tagab professionaalse toidu kohaleveo suure kliendibaasiga restoranidele. „Wolt on tuntud ja usaldusväärne rahvusvaheline tehnoloogiaettevõte, kellega Apollo Grupil on varasem hea koostöökogemus,“ lisas Dorbek.

Fudy tegevjuhi ja kaasasutaja Viljam Põdra märkis, et tulevikus on võimalik ka Fudy ja Wolti koostöö seoses Fudy arendatavate ärisuundadega. Alles selle aasta augustis teatas Fudy, et laieneb ka Soome.

Fudy suurinvestor on ärimees Margus Linnamäe

Eelmise aasta oktoobris kirjutas Ärileht, et Fudy suutis enda platvormile meelitada veel kuus restorani, kes tulid muudelt platvormidelt (Wolt ja Bolt Food) ära. „Meie klientide heaolu silmas pidades otsustasime toidukulleri Fudy kasuks, kelle puhul on teenuse hinnastamine mõistlikum, konkurentidega võrreldes madalam ning kõikide osapoolte jaoks läbipaistvam,“ ütles toona Ärilehele Apollo Groupi juhatuse esimees Madis Jääger.

Peale eelpool toodud toidukohtade sai ajutiselt Fudy kaudu süüa tellida veel Viru burgerist, Tokumarust, POMOst, Tai Bohist, Chist, Chopsticksist ja paljudest teistest kohtadest. Alates 1. oktoobrist 2022 oli Fudy ainuke kullerpartner 17 restoraniketile, kellel on kokku üle 130 asukoha.

Fudy OÜ suurinvestor on Margus Linnamäe ettevõte MM Grupp OÜ, mis muu hulgas on seotud ka Apollo Grupiga.