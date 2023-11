Päev börsil: Elmo Rendi aktsia kukkus peaaegu pooleks

Mis veel toimus?

Jäätisetootja La Muu kavatseb sulgeda Soomes tootmise , et parandada kasumlikkust. Umbes 40% tootmisest on tänavu toimunud Soomes.

Leedu energiafirma Iginitis Grupe üheksa kuu tulemused on oluliselt tagasihoidlikumad kui mullu. Nähtavalt on kahanenud müügitulu, samuti on languses kasum. Tulemustes mängib rolli elektrihinna alanemine.

Euroopas pole täna börsid suuri liikumisi näidanud. Sakslaste DAX indeks on tõusnud 0,1%, Põhjamaade indeks OMX Nordic 40 on langenud 0,1%, brittide FTSE 100 ja prantslaste CAC 40 on aga 0,2% punases.

USA-s on börsipäev alanud negatiivselt, kui esimese pooltunni järel on miinuses kõik kolm suuremat indeksit. Dow Jones on langenud 0,2%, S&P 500 0,3% ning Nasdaq Composite 0,5%. Näiteks on keskmisest tugevamalt languses jaekaubanduskett Best Buy (-3%), majutust vahendav Airbnb (-2,6%) ning kruiisifirma Carnival (-2,4%).