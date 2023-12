Päev börsil: krüptovaldkonna liidrid ennustavad bitcoini hinnasihiks üle 100 000 dollari

Mis veel toimus?

Sel aastal on bitcoin tõusnud üle 140%, jättes seljataha nii aktsiad ning kulla. Ka edasise osas on optimism kõrge, vahendab Bloomberg. Loe lähemalt.

Krüptovaldkonna liidrid andsid teada, et käes on uus pulliturg, kus ennustatakse, et uuel aastal ületab bitcoin 100 000 dollari taseme. Sel aastal on bitcoin tõusnud rohkem kui 120 protsenti. Optimistlik ollakse ka 2024. aasta suhtes, et tõus jätkub.