Päev börsil: Balti aktsiaturud languses

Tallinna börsiindeks langes 0,24%, Riia 0,72% ning Vilnius 0,76%. Alates 2023. aasta algusest on Tallinna börsiindeks 1,45% miinuses.

Päeva suurim langeja on Elmo Rent, kelle aktsiad on 2300 euro suuruse kauplemiskäibe juures langenud 25%.

Mis veel toimus?

Hiina elektriautode tootja Nio teatas, et tema kvartaalseks kahjumiks kujunes 4,6 miljardit jüaani (644 miljonit) dollarit. Muuhulgas andis autotootja väljavaate käibe ja sõidukitarnete osas, mis mõlemad kahjuks ei vasta ootustele. Loe pikemalt siit .

Euroopa ja USA

Euroopa suuremad börsid ühtset suunda võtnud ei ole. Kui Euro Stoxx 50 on ligi 0,50% kõrgemal, siis Inglismaa FTSE 100 on langenud samas mahus. Skandinaavia aktsiaid koondav OMX Nordic 40 on langenud ligi 0,20%.