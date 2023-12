Päev börsil: Tallinna börs lõpetas nädala tõusuga

Tallinna börsiindeks kerkis täna 0,19%, Riia 1,29%, samas Vilniuse börsiindeks langes napi 0,04% jagu. Nädalaga on Tallinna börsiindeks langenud 0,35%.

Mis veel toimus?

Peale kolmanda kvartali tulemusi on ostusoovitus üleval kümnel Baltikumi börsiettevõttel. Vaata pikemalt siit .

Millal ja kui palju Euroopa Keskpank järgmisel aastal intresse langetab, on nädal enne keskpanga nõukogu otsust tulise debati teema. Kuigi turg näeb intressilangetust ees juba märtsis, siis Bloombergi poolt küsitletud ökonomistid nii optimistlikud ei ole. Loe pikemalt siit .

Euroopa ja USA

Euroopa suurematel börsidel oli täna laialdane tõusupäev. Euro Stoxx 50 on kerkinud 1% ning Saksamaa DAX 0,70%. Skandinaavia aktsiaid koondav ONX Nordic 40 on kerkinud 0,55%.

Peale oodatust tugevamat töötururaportit on USA peamised aktsiaindeksid avanenud ilma selge suunata. Dow Jonesi tööstuskeskmine ning S&P 500 on napilt plusspoolel, samas on Nasdaqi koondindeks langenud.