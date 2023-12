GRAAFIKUD | Rahandusminister soovib laenu juurde võtta. Vaata, kus Eesti selle poolest Euroopas asub

2025. aasta riigieelarves on 400 miljoni euro suurune auk, mis plaaniti täita maksude tõstmisega. Rahandusminister Mart Võrklaev ütles aga teisipäeval, et majanduse kehva olukorra tõttu tuleks maksutõus ära jätta ja täita see auk muuga. Ühe võimalusena on räägitud laenu võtmisest, mis tekitas kohe palju vastukaja, nii positiivset kui negatiivset. Pankade ökonomistid on seda ideed juba kiitnud, samas kui keskpank on pigem ettevaatlik.