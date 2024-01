Päev börsil: Boeingu aktsiaid tabas tugev langus

Mis veel toimus?

Läti DelfinGroupi ärimahud kuivasid aasta viimases kvartalis kokku. Selle põhjenduseks on ettevõtte sõnul finantseerimiskulude optimeerimine ning kasumlikkuse suurendamine. Loe siit .

Euroopa ja USA börsid

Päeva esimeses pooles languses kaubelnud Euroopa suuremad börsid on päeva lõpu poole taas plusspoolele tõusnud. Täna selgus, et euroala jaemüük langes novembris kuu varasemaga võrreldes 0,3%, mis vastab ökonomistide ootusele ja viitab jätkuvalt nõrgale majandusele.

USAs on Dow Jonesi tööstuskeskmist allapoole tirimas (-0,45%) Boeingu aktsiad, mis peale lennuki küljest õhus rebenenud lennukidetaili languses on. Boeingu aktsiad on langenud üle 8%, mis langetab aktsia ühe aasta tootluse 9% lähedale.