Päev börsil: Euroopa Keskpanga nõukogu liige usub, et laenuintressid hakkavad sel aastal langema

Mis veel toimus?

Keskpanga järgmine liigutus on intressi alandamine, sest kõrged intressid on oluliselt aidanud võidelda inflatsiooniga. Samas soovitakse vältida ka majanduslangust. „On liiga vara veel soovida võitu, aga kui vaadata rahapoliitikat ja mida me oleme saavutanud viimase 12 kuu jooksul, siis võime olla enesekindlad,“ ütles Villeroy. „Tõenäoliselt toimub alandamine sel aastal, kuid küsimus millal on hetkel liialt ennatlik,“ lausub ta.