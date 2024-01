Päev börsil: maailmamajandus peaks tänavu kasvama oodatust enam

Mis veel toimus?

Merko Ehitus alustab Rae vallas uue elukvartali ehitust, kuhu kerkib kokku kümme kortermaja ja neli ridaelamut. Ettevõtte finantsüksuse juht Urmas Somelar märgib, et uue projektiga alustamine ei viita kindlustunde kasvule, vaid kombatakse turgu. Seda enam, et ka rasketel aegadel vajavad inimesed kodu. Loe lähemalt.

Elon Musk andis X-is (eelmise nimega Twitter) teada, et esimene inimene on sai tema iduettevõtte Neuralinki ajuimplantaadi. Tegemist on Muski sõnul olulise sammuga tuleviku suunas, kus inimesed saavad arvuteid ja erinevaid seadmeid kontrollima hakata mõtete abil. Loe lähemalt.

Rahvusvaheline Valuutafond tõstis ülemaailmse majanduskasvu progonoosi, mis on oodatust optimistlikum. Samas on õhus sõjast ja inflatsioonist tulenevad riskid.

Keskpankade rahakarmistamispoliitika inflatsiooni kontrolli all hoidmiseks ja avaliku raha kulutuste kärpimine osades maades on üks põhjustest, mis eeldatav kasv on oodatust aeglasem võrreldes näiteks kahe viimase pandeemiaeelse aastakümnega. Tollal oli keskmine kasv 3,8%. Samas arvestades koroonast tulnud hinnašokki ja sellele järgnenud intressitõuse möönab fond, et oleks võinud minna ka kordades halvemini.