Olukord on tegelikult ka halb. Mitmed suured rahvusvahelised arendajad lahkusid riigi poliitika tõttu juba mullu Eestist

„Riigi poolt on ette võetud palju uusi meetmeid olukorra parendamiseks, kuid need ei ole täna jõudnud veel tulemust anda. Me absoluutselt loodame parimat, kuid me tuleme välja kümneaastasest seisakust, kui uusi tuuleparkide ei rajatud. Esimesed uued tuulepargid kerkisid eelmisel aastal,“ ütleb tuuleenergia assotsiatsiooni tegevjuht Terje Talv, kommenteerides täna avalikustatud riigikontrolli tuuleenergia auditi tulemusi, mis kritiseeris nii kliimaministeeriumi kui ka regionaal- ja põllumajandusministeeriumi liiga aeglase tegutsemise eest tuuleenergia arendamiseks sobiva keskkonna loomisel.

„Viimase kahe-kolme aastaga on tehtud palju tööd, kuid on võimatu öelda, kas see kõik tagab 2030. aasta eesmärkide täitmise. Tänast praktikat vaadates on üleval palju murekohti ja oluline on jätkuvalt soodustada iga maismaa ja mere tuulepargi rajamist,“ ütleb Talv. Ta tõdeb, et niivõrd pikaajaline seisak valdkonnas on viinud olukorrani, kus näiteks üks maismaa tuulepargi arendaja lõpuks lihtsalt loobus tuulepargi rajamisest, kuna koostöö kohaliku omavalitsuse ja erinevate riiklike struktuuridega võttis aastaid.