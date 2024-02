Päev börsil: USA tööjõuturu statistika näitab tugevust ja seab kahtluse alla intresside langetuse

Mis veel toimus?

USA tööjõuturg näib tugevana, kuna statistika näitab, et aasta jooksul võeti oluliselt töötajaid tööle ning tõsteti palkasid. See aga tähendab tõenäoliselt, et USA keskpank hoiab veel tugevalt kõrvale peatsetest intresside langetamisest.

USA majandusse lisandus Tööstatistika büroo andmeil eelmisel kuul 353 tuhat uut töökohta, näidates viimase kahe kuuga võrreldes tõusvat trendi. Töötusemäär jäi 3,7 protsendi juurde. Tegemist on ühe madalaima tasemega alates 1960ndast aastast. Samas tunnipalk näitas ka kasvu, tõustes enim alates eelmise aasta märtsist. The Wall Street Journali majandusteadlased prognoosisid uute töökohtade arvuks 185 tuhat. Kogu eelmise aasta keskmine tunnipalk tõusis 4,5%, eelmisel kuul oli tõus 0,6%

„See statistika õigustab kindlasti Föderaalreservi intresse paigal hoidma,“ ütles Charles Schwabi peastrateeg Kathy Jones. Marketwatchi andmeil pole kahtlustki, et USA tööjõuturg püsib üsna tugevana. Ehkki inimeste tööle värbamine on aeglustunud ja aasta teises pooles on tulnud ka koondamisi, võib öelda, et enamik ameeriklasi, kes tahavad, leiavad ka töö.