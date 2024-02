Päev börsil: S&P 500 jõudis 5000 punktini

Mis veel toimus?

Euroopas on börsid valdavalt punases: Briti indeks FTSE 100 on langenud 0,4%, Prantsuse CAC 40 ja Saksa DAX on 0,5% miinuses. Põhjamaade indeks OMX Nordic 40 on aga tõusnud 0,6%. Tõusu on vedanud Taani meditsiiniseadmete tootja Coloplast, mille aktsia on kerkinud enam kui 9%.