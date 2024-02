Päev börsil: Tallinna börsi põhinimekiri oli peaaegu üleni punane

Mis veel toimus?

Bitcoini hind ületas 50 000 dollari piiri esimest korda enam kui kahe aasta jooksul. Samas on krüptovara hind täna pärastlõunal kukkunud paar protsenti, kaubeldes 48 700 dollari juures.

LHV Group avaldas täna finantsplaani, mille kohaselt tänavu küll kasum kahaneb, kuid viie aasta pärast on ligi 100 miljonit eurot suurem kui mullu.

Euroopas on täna börsid punases. Põhjamaade indeks OMX Nordic 40 on langenud 0,7%, Briti FTSE 100, Prantsuse CAC 40 ja Saksa DAX on kõik 0,9% miinuses.