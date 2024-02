Päev börsil: USA börs on suletud, Tallinna börs liikus külgsuunaliselt

Kuigi eelmisest prognoosist on möödas vaid paar kuud, tõstsid USA investeerimispanga Goldman Sachs strateegid USA börsilt tänavu oodatavat kasvu. Varasemalt ootas investeerimispank, et USA enimjälgitud S&P 500 aktsiaindeks lõpetab 2024. aasta 5100 punkti tasemel. See prognoos tehti detsembris ning toona tõsteti ootust varasema 4700 punkti pealt. Nüüd ootab investeerimispank aktsiaindeksi tõusu 5200 punktini, mis annab tänaselt tasemelt ligi 4% kasvuruumi.