Päev börsil: dividenditeade lükkas Tallinna Sadama aktsia tõusule

Tallinna Sadama müügitulu kahanes mullu 4,2% ja kasum 37,9%. Samas oli sadamafirma jaoks aasta lõpp edukam, kui neljandas kvartalis kasvas kasum 75%. Veel teatas Tallinna Sadam, et soovib maksta dividendina välja 0,073 eurot aktsia kohta. Kokku soovitakse maksta 19,2 miljonit eurot, mis on suurem kui mullune kasum (15,9 miljonit eurot).

Täna selgus, et Tallinna Kaubamaja Grupi suurim aktsionär NG Investeeringud on ostnud aktsiaid juurde. Finantsinspektsiooni andmete kohaselt soetas NG Investeeringud esmaspäeval 19 500 aktsiat keskmise hinnaga 10,4 eurot aktsia kohta. See tähendab, et Tallinna Kaubamaja aktsiate eest maksti 202 800 eurot.