Läti ökonomist: oleme Eestist paremas seisus

Aasta teises pooles peaks olukord siiski kõigis Balti riikides stabiliseeruma. „Palgakasv juba on inflatsioonist suurem ja ostujõud paraneb,“ selgitas ta. Kogu Euroopas on inflatsioon stabiliseerumas ning see viib ilmselt ka intressimäärade langetamiseni.

Inflatsioon ja intressimäärade tõus on oluliselt mõjutanud ka Balti aktsiaturgu, kus on suur roll väikeinvestoritel, kelle võimalused on viimase aastaga oluliselt kahanenud. Gašpuitise sõnul on just eestlased Baltikumi aktiivseimad investorid, mis tähendab, et nende käitumine mõjutab ebaproportsionaalselt kogu Balti turgu.