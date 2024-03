Päev börsil: Powell jäi järjekordsel kohtumisel intresside langetuse osas kidakeelseks

Tänane Tallinna börsi põhinimekirja käive ulatus ligi 1,161 miljoni euroni. Kogu Baltikumis oli kõige suurema kauplemiskäibega väärtpaber Šiaulių bankas (446 580 eurot). Kõige enam tehinguid tehti Enefit Greeniga (766 tehingut).

Balti börsiindeksitest näitas ainsana tõusu Vilnius (+0,05%). Tallinna (-0,12%) ja Riia (-1,15%) börsiindeksid on aga languses.

Mis veel toimus?

Inbank teenis 2023. aastal vähem kasumit kui aasta varem, kuid seda erakordse mõju tõttu. Loe lähemalt.

Eesti finantstehnoloogia ettevõte Change teeb koostööd maailma suurima kauplemisplatvormi Interactive Brokersiga, tuues aprillist Eesti ja Euroopa investoritele globaalseid investeerimisvõimalusi turu madalaimate teenustasudega. Loe lähemalt.

Powell on intressilangetuste osas napisõnaline

Föderaalreservi esimees Jerome Powell kordas tänasel kohtumistel, et ta usub intresside langetusse sel aastal, kuid polnud valmis ütlema, millal täpsemalt. Kohtumisel tõdes Powell, et poliitikakujundaja on inflatsiooniga kaasnevate riskide suhtes tähelepanelikud ega kiirusta leevendustega.

„Kaaludes võimalikku intresside kohandamist, hindame väga hoolikalt saabuvaid andmeid, väljavaadet ja riskide tasakaalu,“ ütles Powell. „Komitee ei eelda, et oleks kohane vähendada intresse, kuni pole täielikku enesekindlust, et liigutakse inflatsiooniga kaheprotsendilise eesmärgi suunas,“ lisas ta.

Kokkuvõttes ei rääkinud Powell miskit uut. Ent siiski möönis ta, et ametnikud on murelilikud selles osas, et ei kaotataks progressi inflatsiooniga võitlemisel ja samas tehtaks otsuseid ikkagi andmete, mitte muude suuniste põhjal.

„Me usume, et intressid tõusud on oma tipus. Kui majandus areneb nii nagu loodetud, on tõenäoline, et mingil hetkel on mõistlik karmistamispolitiikat tagasi tõmmata,“ lisas Powell.

USA ja Euroopa börs

Kirjutamise hetkel on kõik olulisemad Euroopa börsid rohelises. Kõige suuremat tõusu näitab Hispaania börsi peamine indeks IBEX 35 (+1,09%). Tõusu poolel on ka Londoni börsi indeks FTSE 100 (+0,6%).