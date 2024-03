Päev börsil: oodatust kõrgem inflatsiooninäitaja ei peata USA börsi tõusu

Üheks turgu enim mõjutavaks sündmuseks saab pidada värsket inflatsiooniraportit, kust selgus, et veebruaris oli aastane hinnatõus 3,2% ning alusinflatsioon 3,8%. Mõlemad näitajad olid 0,1% võrra kõrgemad kui oodati, mistõttu vähenes ka lootus, et mais võiks föderaalreserv intresse langetada. Kui eile hindasid finantsturud selle tõenäosuseks 18%, siis nüüdseks on see tõenäosus poole väiksem.