Päev börsil: Tesla aktsia on jõudnud madalpunkti

Lisaks sellele, et saada suureks ja teenida miljardeid, on idufirmade olemasolu mõte ning asutajate motivatsioon olnud teha tehnoloogia abil kogu maailma inimeste elu paremaks. Kuidas aga toime tulla sellega, kui sa saad küll aru, et see on Eestile vajalik ja ka äriliselt mõttekas, kuid su eesmärk on ehitada masinaid ja algoritme, mis võimalikult efektiivselt inimesi tapaks? Loe ja kuula lähemalt.