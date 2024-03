LHV dividendist lõikavad kasu ka noored teatritegelased

Kolmapäeval kinnitasid LHV aktsionärid, et pangandusgrupp maksab kokku enam kui 39 000 aktsionärile 12. aprillil omanikutulu 0,13 eurot aktsia kohta. Praeguse aktsia hinna juures on dividenditootluseks seega umbes 3,7%. See on umbes samal tasemel, mis Coop Pangalgi, kuid vähem kui mitmel teisel.