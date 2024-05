Luminori ostu plaaniv Ungari pank on Vene riigikassa suursponsor

Just Venemaal tegutsemine ongi Ukraina sõja valguses toonud OTP-le viimasel ajal palju negatiivset tähelepanu. Selle nädala alguses kirjutas Financial Times loo , kuidas Euroopa suurpangad maksid mullu Venemaa riigikassasse 800 miljonit makse. OTP-l oli selles märkimisväärne roll, sest Vene riigikassa suursponsorite edetabelis paikneti Austria Raiffeisen Banki ja Itaalia Unicrediti järel 3. kohal.

OTP teenis Venemaal 2023. aastal 338 miljonit eurot kasumit, millelt laekus Vene riigieelarvesse maksudena 90 miljoni eurot. See fakt jõudis isegi Ungari meediasse, mistõttu pidi OTP Banki tegevjuht Sándor Csányi, kes on jõukuselt Ungari teine mees, ajakirjanikele aru andma.

Csányi rääkis Infostartile antud intervjuus, et Venemaa on väga eripärane turg, kust on keeruline väljuda. Csányi sõnul on OTP vähenenud oma äriklientide portfelli 85 protsendi võrra ning pank ei anna enam Venemaal uusi ärilaene. Samas möönis panga tegevjuht, et tarbimislaenude osas on nende portfell märgatavalt kasvanud.