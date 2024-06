Ekspert Rail Balticu börsimõttest: praeguses faasis paistab projekti erarahastus keeruline

Kolme Balti riigi riigikontrollid avaldasid täna raporti, kust selgus, et suurprojekti eelarves on miljardite eurode suurune hiigelsuur auk . Eesti rahandusminister Mart Võrklaev märkis raporti valguses täna, et eelarve lappimiseks ning lisaraha juurde saamiseks tasuks vaadata muu hulgas börsi poole.

„0,9 miljardit on see küsitav osa. Ettevõte, mis selle rajab, peab otsima lahendusi eraturult. Kas siis laenu võtma või miks mitte ettevõtte börsile viima. Riik ei pea olema ka rongide omanik,“ rääkis Võrklaev täna. Eksperdid tõdesid, et hetkel on keeruline hinnata, kui palju võiks ideel olla jumet.