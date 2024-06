Poola väljaanne: Balti riikide poliitikud käivad meile Luminori müümas

Kui maikuus kirjutas Bloomberg enda infole toetudes , et Luminori ostmiseks on enda pakkumise teinud Venemaa sidemetega Ungari pank OTP, siis Balti riikide poliitikud on selle tehingu kartuses käinud tugevalt Poolas lobistamas ning ostjat otsimas.

Biznes24 sõnul on tehingu vastu ka tugevaid argumente. „PZU-l on juba kaks panka, lisaks Pekaole ka Alior, ning pangandus- ja kindlustuskonglomeraadid ei ole kuskil edukad olnud ja isegi aitasid kaasa finantskriisile. Lisaks on Luminor jaepank ja Pekao on suunatud ettevõtetele. Lõpuks, PZU-l puudub kogemus ülevõtmistes, viimane suur ülevõtmine toimus peaaegu 20 aastat tagasi,“ märkis väljaanne.