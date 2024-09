Investor täna alanud kahest võlakirjapakkumisest: need ei konkureeri riigivõlakirjadega

Täpsemalt algas täna Läti finantsettevõtte DelfinGroup võlakirjapakkumine, mille käigus soovib firma kaasata 15 miljonit eurot, intressimääraks on 10%. Samal ajal soovib kümme korda vähem raha kaasata Eesti automüügi tarkvarafirma Modera, kelle pakutavaks kupongimääraks on 11%.

Dolgatsjov viitab, et mõlemat pakkumist võib Planet42 ümber toimuv kindlasti mõjutada, kuid mitte see, et samal ajal toimub riigivõlakirjade pakkumine.