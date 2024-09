Nordica endine äriarendusjuht: on raske näha, kuidas annaks pankrotti vältida

SAS teatas eile, et lõpetab koostöö Eesti lennufirmaga Nordica. „Nordica/Xfly on järk-järgult lõpetanud/kaotanud kõik kliendid, nagu TAP Portugal, Cyprus Airways ja nüüd siis ka SAS. Ehk kui ei leita nüüd allesjäänud kolme kuu jooksul uut tuumikvedajat, siis on raske näha, kuidas annaks pankrotti vältida,“ sõnab lennundusekspert ja Nordica endine äriarendusjuht Sven Kukemelk.

Tema sõnul on talvehooajal, st jaanuari alguses äärmiselt raske leida endale uusi kliente, kuid pikaajaliste lepingute juures see pole võimatu.

„Antud hetkel on raske näha, kuidas Nordica sellest august peaks välja tulema ning pigem tundub praegu tõenäoline pankrot,“ hindab Kukemelk.

SAS-i rüppe ei õnnestu Nordical ilmselt tagasi pääseda, kuna nende muutus oli märgiline ja osa strateegilisest koostööst, lisab Kukemelk.

Rootsi meedia teatas lendude lõpetamisest

Rootsi meedia teatas eile, et lennufirma SAS peatab kogu lennuliikluse Stockholmi ning Rootsi lennujaamade Sundsvall-Timra, Ronneby ja Ängelholm vahel. Seda alates novembrist.

Väidetavalt on lendude täieliku tühistamise taga lennukite puudus. Artiklis tuuakse välja, et Nordic Aviationi Groupi tütarfirma ja SAS-i lepingus on klausel, mis võimaldab XFly’l lennud alates novembrist ära lõpetada. Otsus on sedavõrd kindla tooniga, et alates uuest aastast on teenindamiseks leitud ka uus lennufirma – BRA.

Lepingute lõpetamise teatega kaasneb ka SAS-i poolt opereeritava Tallinna–Arlanda liinilendude sageduste vähendamine. Teadaoleva esialgse info kohaselt vähenevad sagedused ca 50% võrra, sh võib tööpäevadel väljuvate lendude arv kahaneda kuuelt lennult kaheni.

Väga suur mõju

Kliimaministeeriumi liikuvuse asekantsler Sander Salmu, kes on ühtlasi üks Eesti riigi esindajaid lennufirma nõukogus, sõnas Delfi Ärilehe pikas loos Nordica kohta, et lepingu lõpetamisel on väga suur mõju, mis võibki tähendada, et ettevõte lõpetabki tegevuse. „Oleks imelik eitada, et see risk ei oleks üleval ja see ei oleks suur,“ tunnistab Salmu.

„Ma ütleks, et vaadates, millise kvaliteediga ettevõte SAS-ile eelmisel suvel lendas, siis on väiksemat sorti ime, et nad meiega juba talvel tegevust ei lõpetanud,“ lisas ta.