Pöörane nädal Hiinas. Sellist börsirallit pole näha olnud 2008. aastast

Viimastel aastatel on Hiina olnud pidevalt hädas majanduse käivitamisega, mis pole pärast pandeemiat jätkuvalt jalgu alla saanud. Ebakindlust on lisanud kinnisvaraturu vilets seis, mistõttu on hinnad järjest langenud, varaklass, millega on seotud valdav osa inimeste varadest. Hiina keskvõimu katsed turgutada majandust pole seni vilja kandnud, mis on peegeldunud ka sealses aktsiaturus, mis on otsinud järjest uusi põhjasid. Muule maailmale rohkem avatud Hong Kongi börsil oli masendus vahepeal sedavõrd suur, et sealne indeks Hang Seng kauples kohati isegi samal tasemel, mis 1997. aastal.