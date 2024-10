Tehnoloogiaettevõtete edetabelis tegi suure hüppe Euroopas laienev laenuäri

Kui mullu hinnati Bondora väärtuseks 108 miljonit eurot, siis tänavu juba 174 miljonit eurot, mis tagas edetabelis Elcogeni ja Helmese vahel kaheksanda koha. Laenuäri ajava Bondora juht Pärtel Tomberg märkis, et peab tänavust aastat seni väga edukaks.

„Hollandi ja Soome turud on kiirelt kasvanud, avasime edukalt Läti turu, saime Leedus litsentsi ning Taani turul tegutsemiseks loa,“ sõnas ta. „Viimase 18 kuu jooksul tehtud investeeringute toel on meie krediidiäri seitsmel Euroopa turul. Seejärel keskendume turuosa kasvatamisele, et välisturgudel jõuda sarnase turuosani nagu Eestis. Ainuüksi meie seitsmel sihtturul on turumaht kokku 141 miljardit eurot.“ Seni on Bondora tähtsaimateks turgudeks olnud lisaks Eestile veel ka Soome.

Sealjuures hakkas Bondora tänavu vihjama konkreetsemalt, et pikemas plaanis on eesmärk kasvada pangaks. „Põhimõtteliselt on see vältimatu samm, kui sa tahad ehitada üleeuroopalist ettevõtet,“ sõnas Tomberg poolteist kuud tagasi. Pangalitsentsi taotlemise ettevalmistuseks on investeeritud miljoneid eurosid, litsentsi loodetakse kätte saada kahe aasta pärast.

Tomberg lisab veel, et hetkel mõjutab kogu turgu enim regulatiivsed muudatused. „Neid tuleb nii Euroopa Komisjonist, Euroopa Kohtust kui ka kohalikult tasandilt. Meie usume, et Euroopa tarbijatele oleks kõige parem kui ühisturu üleselt kehtiksid ühtsed reeglid. See toetaks ülepiirilist konkurentsi, vähendaks kohalikke eripärasid ja võimaldaks seeläbi pakkuda tarbijatele veelgi mugavamat ja parema hinnaga toodet.“