FOTOD | Eesti ettevõtluseliit pidas pidu Noblessneris. Vaata, kes olid kohal ning kes noppisid auhindu

Aasta ettevõtte tiitliga pärjati elektriseadmete valmistaja Harju Elekter, kes on näidanud suurepäraseid tulemusi oma tootmise digitaliseerimisel.

Kaubandus-Tööstuskoja peadirektori Mait Paltsi sõnul on iga muutlikes oludes edukalt toimetulev ettevõtja väärt esiletoomist, sest töökohtade loomine ja majandusse panustamine tagab meie kõigi parema toimetuleku. „Eesti ettevõtete konkurentsivõime on üks meie majanduse tugisammastest ja seekordse konkursi võitjad on julged, initsiatiivikad ning konkurentsivõimelised,“ rõhutas Palts.