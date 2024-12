„Tuleb olla realistlik.“ Jaeketid hinnatõusust: rõõmustamiseks järgmisel aastal põhjust pole

„Me peame arvestama, et lähitulevikus ei paista, et kakao läheks palju odavamaks. Seega on šokolaadi kõrgem hind tõenäoliselt tulnud, et jääda,“ sõnas Coop Eesti keskühistu juht Rainer Rohtla intervjuus Ärilehele. Ka tuleb arvestada, et nii kohvi kui ka apelsini hind jääb pikemaks ajaks kõrgeks. „Kohv kallineb järgmisel aastal kindlasti,“ märkis Rohtla.