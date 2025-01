Kuulujutt saatis kiibitootja Inteli aktsia lendu

Inteli aktsia tõusis reedel 9,3% ning lõpetas börsipäeva 21,5 dollari juures. Järelturul kerkis aktsia veelgi, olles veel täiendavalt 3% plussis.

Nimelt andis aktsiale tõuke kuulujutt, mida levitas tehnoloogiasektorile keskendunud uudiskiri SemiAccurate ning selle looja Charlie Demerjian. Ta kirjeldas uudiskirjas, et üks teatud ettevõte kavatseb Inteli tervikuna ära osta. „Sellel müstilisel firmal on ressursse, et see ära teha,“ lisas ta, kuid jättes täpsemalt mainimata, kellest juttu on.

Sotsiaalmeedias hakkas seepeale levima omakorda täiendavad kuulujutud, et tehingu taga võib olla maailma rikkaim mees Elon Musk. USA Citi panga aktsiaanalüütik Christopher Danely kirjutas seepeale kirjas klientidele, et see oleks nende hinnangul Inteli jaoks kehv tulem, välja arvatud juhul kui neil õnnestuks palgata uus tegevjuht, kes lõpetaks ära Inteli ärisegmendi, kus valmistatakse kiipe kolmandatele osapooltele.

Kui Intel on olnud pikalt maailma üks juhtivaid kiibitootjaid, siis viimased aastad on USA firma jaoks möödunud keeruliselt, kuna pole suudetud sektori kiire arenguga kaasa joosta. Vahepeal tundis firma ülevõtmise vastu huvi teine kiibitootja Qualcomm, kuid huvi lahtus aja jooksul. Detsembris kaotas Intelis töö senine tegevjuht Pat Gelsinger, kes ei suutnud firma nõukogu veenda, et oleks võimeline kiibifirmat muuta taas konkurentsivõimeliseks. Firma nõrkus on peegeldunud ka Inteli aktsia hinnas, mis kukkus eelmisel aastal 60%. Nii on Inteli aktsia jõudnud tagasi hinnatasemeni, millest esmakordselt murti läbi eelmise sajandi lõpus.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada