Eesti uusim pank tegi lõppenud aastal rekordilise kasvu

Pank plaanib kasvu jätkata

Finora Panga juhatuse liige ja finantsjuht tõi välja, et Finora Pank on oma tegevuse algusest väljastanud ärilaene ja faktooringuid kokku juba rohkem kui 100 miljoni euro väärtuses ning 2025. aastal on plaanis kasvu jätkata.

Finora Panga omanik on AS Finora Group, mille suurimad aktsionärid on Eesti ettevõtjad ning millel on üle 30 investori üle Euroopa. Euroopa Keskpanga litsentsi omav tütarettevõte Finora Bank UAB on registreeritud Leedus ja võimaldab tegutseda pangana üle kogu Euroopa Liidu. Finora pakub muuhulgas äri- ja käibekapitalilaenu, liisingut, faktooringut ja tähtajalisi hoiuseid. Partnerluses Ilte ja Kredexiga pakub Finora ka finantsgarantiisid.