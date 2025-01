MÜÜDIMURDJA | Enefit Poweri juht: Auvere on väga töökindel elektrijaam ja jutt Narva elanike väga suurtest soojaarvetest on vale

Enefit Poweri juht Lauri Karp astus ametisse mullu septembris. Nüüd on ta sisse elanud ja räägib, mida on avastanud. Selgub, et pilt Auvere elektrijaama töökindlusest, Narva elanike liiga suurtest soojaarvetest ja tööstusi kimbutavast konkurentsivõimetust elektrihinnast ei ole üldse selline, nagu avalikkuses maalitud.