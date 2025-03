Kanada vastus USA tariifidele: me keelame teie alkoholi müügi meie riigis

Nädala keskel andis Kanada valitsus käsu kõik Ühendriikides toodetud alkohol riiulitelt eemaldada ja kastidesse tagasi panna, tänaseks on see pea üleriigilest tehtud. „Inimesed hakkavad pettuma, kuid ma arvan, et nad kohanevad,“ ütles Cassano, ühe kohviku ja austribaari omanik Windsoris, Ontarios, mis on Kanada autotööstuse süda ja oluline lahinguväljak kaubandussõjas, vahendab New York Times.