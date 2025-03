Türgi turismiärimees ostab osaluse Baltikumi ühes suurimas reisikorraldajas Novaturases

„Strateegilise investori kaasamine on oluline samm Novaturase kasvu toetamisel ja uute laienemisvõimaluste avamisel. Sünergia meie uue aktsionäri ettevõtetega võimaldab meil arendada integreeritud reisilahendusi, pakkudes klientidele veelgi atraktiivsemaid võimalusi – alates laiemast sihtkohtade valikust kuni eksklusiivsete hotellide ja konkurentsivõimeliste hindadeni. Lisaks aitab see tugevdada ettevõtte finantsvõimekust ning arendada innovaatilisi projekte, mis parandavad kliendikogemust ja tugevdavad meie konkurentsieeliseid,“ ütles Novaturase tegevjuht Kristijonas Kaikaris pressiteates.

Uus suuraktsionär Neset Kockar on asutanud ja juhtinud mitmeid hotelli-, lennundus-, kinnisvara- ja turismisektori ettevõtteid. Ta on ka Anex Tourism Groupi asutaja ja juhatuse esimees. Tegemist on ühe maailma juhtiva reisiettevõttega, mis teenindab igal aastal miljoneid reisijaid enam kui 50 sihtkohas üle maailma. Kontserni kuuluvad ja seda esindavad tuntud kaubamärgid nagu Neckermann, Bücher, Öger Tours, MGA Airlines, Selectum Hotels, Asteria Hotels, Utopia Hotels, Rubi ja teised.

„Pean partnerlust ja investeeringut Novaturas gruppi vastastikku kasulikuks võimaluseks. Novaturas on tugev ja usaldusväärne kaubamärk ning meie ühised kogemused ja ressursid võimaldavad pakkuda Baltikumi reisijatele innovaatilisemaid lahendusi. Usun, et meie pikaajaline kogemus aitab arendada kvaliteetseid teenuseid ja laiendada reisivalikuid,“ sõnas Novaturase uus strateegiline partner Neset Kockar.

Märtsi alguses teatas Novaturas, et strateegiliste investorite kaasamiseks plaanitakse emiteerida uusi väärtpabereid. Ettevõtte juhtkond kinnitas siis, et läbirääkimised potentsiaalsete investoritega juba käivad ning eesmärk on jõuda kokkulepeteni võimalikult kiiresti. Nüüdseks on investoriga kokku lepitud, et ta omandab osaluse mitte uute väärtpaberite emissiooni kaudu, vaid neljalt olemasolevalt suuraktsionärilt - Ugnius Radvilalt, Rytis Šumakariselt, Vidas Paliūnaselt ning UAB Willgrow’lt. Suurimate aktsionäride sekka kuulub ka lisaks Marcel Vichmanni ettevõte Moonrider OÜ, kes omab 6,96% aktsiatest.