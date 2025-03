Kristi Saare: suurim kingitus, mille oma lapsele saad teha, on see, et tulevikus ta ei pea sind ülal pidama

„Mina näen, et praegu oleme teise hüppe alguses. Ütleme, et kümme pluss aastat on tõesti needsamad kümme naljakat inimest kõik rääkinud siin vahelduva eduga rahatarkusest mingile hulgale inimestele, aga rahatarkus jõuab ühiskonda sellel hetkel, kui need inimesed hakkavad rääkima enda pereliikmetele, enda sõpradele, enda tuttavatele,“ sõnas Saare konverentsil Pensionipäev 2025. Täpselt nii nagu ühes eelnevas ettekandes viitas Kristjan Liivamägi, et on oma emaga nendel teemadel rääkinud ning soovitanud kolmandasse sambasse investeerida.

„Näiteks inimene, kes täna kuulab meid, kuidas pensioni koguda, siis kui tema läheb koju ja ta räägib järgmine kord sõbrannaga kokku saades, et kuule, kas sa oled ka pensionit vaadanud? Või ta läheb järgmine kord enda ema juurde nädalavahetusel külla — kuuled, vaatame sul pensionisamba üle, siis see on see, kust see järgmine suur hüpe tuleb,“ lisas Saare.

Kui palju arvatakse, et rahatarkuse juures on kõige tähtsam komponent just nimelt omandada võimalikult palju tarkust, siis Saare osutas, et sellest tähtsamgi on teine asi.

Oled juba tellija? Logi sisse Mis on Delfi Kogupakett? Tutvu maksevõimalustega