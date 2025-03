Markus Villig liitus Euroopa ühe väärtuslikuima idufirma nõukoguga

Tehnoloogiaportaali Sifted hiljutise hinnangu kohaselt on Klarna Euroopa üks väärtuslikumaid idufirmasid, olles edetabelis kõrgel kolmandal kohal. Firma vääruseks hinnati 14 miljardit eurot. Villigu asutatud Bolt oli üheksandal kohal 7,4 miljardi eurose väärtusega. Klarna kirjeldab teates, et Markus Villig on ühtlasi Euroopa noorim miljardifirma asutaja.

„Klarna uuenduslik lähenemine maksetele muudab tööstust ja ma ootan põnevusega Sebastiani ja Klarna meeskonna toetamist, kui asume selle järgmise peatüki juurde,“ ütles Markus Villig pressiteates. Makselahenduste pakkujal on üle maailma kokku 85 miljonit klienti, lisaks ka 600 000 jaekaubanduspartnerit.

Maailma finantsmeedia on viimastel nädalatel kirjutanud, et Klarna on peagi tegemas IPO-t. Nii kirjutas Bloomberg nädal tagasi, et aktsiate esmane avalik pakkumine võib alata juba järgmisel ehk nüüdseks sel nädalal, kuid on võimalik, et ajastus muutub.

Uudisteportaali info kohaselt soovib Klarna minna New Yorgi börsile ja kaasata sedakaudu miljard dollarit. Sihiks on turuväärtus 15 miljardit dollarit. Tippajal ehk 2021. aastal hinnati, et Rootsi firma on väärt 45,6 miljardit dollarit, kuid järgneval aastal tehtud rahastusringis kukkus turuväärtus märkimisväärselt, 6,7 miljardi dollarini.

Klarna IPO-t peetakse üheks tähtsaimaks proovikiviks, kas tehnoloogiafirmade jaoks on soodne aeg börsile tulla. Nii on ka näiteks Bolt ise tegemas ettevalmistusi börsiletulekuks. Bloomberg kirjutas veebruari lõpus, et Bolt on palganud IPO jaoks strateegilise nõustaja PJT Partners. Väljaande info kohaselt võiks Bolt sihtida börsile minekut järgmisel aastal.

