Jüri Ratase valitsus tellis ebameeldiva tulemusega uuringule vastuanalüüsi Isamaa liikmest Rail Balticu kriitikult

Kuid kes on T-Konsulti analüüsi taga? Selle kirjutasid tuntud Rail Balticu skeptikud Ain Kendra ja Priit Humal. Kusjuures elektroonikainsener, füüsikaharidusega Priit Humal, on raportis välja toodud kui “majandusanalüütik”. Lisaks on Humal ka Isamaa, ehk ühe tolleaegse valitsuserakonna, liige.