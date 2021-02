Jüri Ratase valitsus tellis endale ebameeldivale uuringule vastuanalüüsi Isamaa liikmest Rail Balticu kriitikult

Rahandusministeeriumi sõnul oli tegemist eelmise valitsuse initsiatiiviga. “Kuna tegemist on esimese taolise projektiga Eestis, siis pidas valitsus vajalikuks analüüsi finantsmudelit metodoloogilisest küljest täiendavalt hinnata,” ütleb rahandusministeeriumi peaspetsialist Kristina Haavala.

Kui Ernst&Youngilt tellitud raport ütles, et PPP projektiga 26-kilomeetrise teelõigu ehitamine maksaks 75 miljonit eurot enam ning saaks ka aasta hiljem valmis, siis hilisem T-Konsult OÜ hinnang lükkas need väited ümber.

Kuid kes on T-Konsulti analüüsi taga? Selle kirjutasid tuntud Rail Balticu skeptikud Ain Kendra ja Priit Humal. Kusjuures elektroonikainsener, füüsikaharidusega Priit Humal, on raportis välja toodud kui “majandusanalüütik”. Lisaks on Humal ka Isamaa, ehk ühe tolleaegse valitsuserakonna, liige.