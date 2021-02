Kanada pensionifondi juht astus tagasi pärast reisi Dubaisse, kus ta sai koroonavaktsiini

Kanada suurima pensionifondi nõukogu andis reedel teada, et pärast neljapäeva õhtul toimunud vestlust Mark Machini ja nõukogu vahel, otsustas fondi tegevjuht esitada oma lahkumisavalduse, mis ka rahuldati. Fond haldab 373 miljardi USA dollari väärtuses kanadalaste pensioniinvesteeringuid.

Kuigi iseenesest ei ole välismaale reisimine Kanadas otseselt keelatud, on valitsus siiski tugevalt soovitanud reisimisest praegusel ajal hoiduda.

Praegu on ka ebaselge, kuidas Briti kodakondsusega Machin, kellel puuduvad igasugused sidemed Araabia Ühendemiraatidega, suutis seal saada esimese koroonavaktsiini süsti, kui need peaks olema mõeldud vaid riigi kodanikele. Selle kuu alguses sai ta esimese doosi Pfizeri/BioNTechi koroonavaktsiini ja on otsustanud Dubaisse jääda kuni teise doosi saamiseni.