Läänemere laevafirmad on üllatunud ja jahmunud. Eckerö Line: oleme Soome valitsuse otsuses väga pettunud!

Eile teatas Soome valitsus, et uuest nädalast ehk alates 7. juunist võivad Soomes töötavad eestlased ja vastupidi kahe riigi vahet reisida, kuid üksnes lennukiga. Praegu pole ka teada, millal võiks laevaliiklus kahe riigi vahel nii töörändeks kui ka tavareisija jaoks taastuda.

Soome laevafirma Eckerö Line'i tegevjuht Taro Keronen sõnab, et on väga pettunud Soome valitsuse otsuses. Ta ei mõista, kuidas saab valitsus eristada reisijaid nende transpordiviisi järgi. "Sel nädalal tegime ka Soome valitsusele avalduse, et reisipiirangute kehtestamisel peaks järgima Euroopa Liidu eeskirju, mitte tegema enda tahtmise järgi," rääkis Soome laevafirma juht.

Tallinki juhatuse esimees Paavo Nõgene ütleb, et kõikidele Läänemerel opereerivatele laevandusettevõtetele tuli eilne Soome valitsuse otsus üllatusena. "Võrreldes distantsi hoidmise võimalusi lennukis või laevas, siis on laev ilmselgelt turvalisem," sõnas ta. "Miks Soome riik sellise otsuse tegi, siis soovitame küsida neilt. Me ei oska selle otsuse saamislugu kuidagi kommenteerida," lisas Nõgene.

Soome pikendas riiki sisenemise piiranguid 27. juunini kõikidele tavareisijatele, kelle kodumaal on kahe nädala nakatumisnäit 100 000 elaniku kohta üle 25. Soome reisimiseks on sellisel juhul kohustuslik jääda 14 päevaks eneseisolatsiooni. See nõue laieneb ka Eestile, kus nakatumisnäit on neljapäevase seisuga 138.