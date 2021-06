PÄEV BÖRSIL | Baltikal oli hea päev, kuid see ei ole päeva kõige olulisem uudis

Küll aga ei olnud Baltika teadaanne päeva oluliseim uudis. Selleks võib pidada hoopis Elmo Rendi IPO tulemuste selgumist. Kui varem arvasid paljud Balti investorid, et hind on liiga kõrge ning kahtlesid, kas Elmol üldse õnnestub kõikidest IPO käigus pakutavatest aktsiatest vabaneda, siis nüüd selgus, et pakkumine märgiti lausa enam kui kolmekordselt üle.