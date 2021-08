Liiga krõbe hind? T1 kaubanduskeskuse 85 miljoni eurosele oksjonile ei registreerunud keegi

Eile aga algaski oksjon ning temaga uuesti ühendust võttes selgus, et määratud alghinnaga oksjonile ühtegi registreerunut ei olnudki. "Huvi on siiski T1 keskuse vastu on olnud üllatavalt suur," sõnas ta.

Miks määrati alghinnaks just 85 miljonit eurot? Lepsoo sõnas tookord, et alghind on seatud seepärast, et see kataks ära vara koormavate hüpoteekide summa. "Sellest lähtudes on alghinna kujundamine pankrotimenetluses tavapärane, seda eriti olukorras, kus vara on raskesti hinnatav," tõdes ta.